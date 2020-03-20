AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:32 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بحالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت هبة ماهر، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، وذلك بسبب تساقط الأمطار على جميع المحافظات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة..اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. اليوم

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. اليوم

ترشيحاتنا

محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لمواجهة كورونا ويتحدى نجيب ساويرس ورمضان صبحي .. شاهد

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن خصم مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين في تحدي الخير.. مفاجآت في كواليس انضمام قفشة لـ الأهلي

صورة تضع مروان خوري في مأزق وتدفعه للاعتذار

آخر ظهور قبل وفاتها.. شاهد شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

هل يجوز جمع الصلاة لعدم توافر الإمكانيات لأدائها .. دار الإفتاء تجيب

وصلة غزل بين شيما الحاج وابن وفاء عامر .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع