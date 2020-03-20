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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:12 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20- 3- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
 القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17
 الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 16
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 16
مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17
دمياط الصغرى 12 والعظمى 16
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17
الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17
السويس الصغرى 11 والعظمى 17
العريش الصغرى 09 والعظمى 16   
شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23
  أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23
 قنا الصغرى 11 والعظمى 25
 الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26   
 أسوان الصغرى 13 والعظمى 27    
 أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27   
 الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 27
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25
 ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 24  
 حلايب الصغرى 18 والعظمى 23
 
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