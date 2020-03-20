AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تصادق على إعلان الطوارئ لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:18 ص
الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية
Advertisements
القسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الحكومة الإسرائيلية أقرت بالإجماع أوامر الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر أمس الخميس، فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية لمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من الأحد المقبل.

وقال نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية ستعلن حالة الطوارئ الليلة لتقييد حركة الجمهور لمدة 7 أيام بسبب فيروس كورونا، مضيفا: "أنت مطالب بالبقاء في المنزل - لم تعد هذه توصية إنها إرشادات إلزامية".

وأشار إلى أن إسرائيل ستزيد من قدراتها في اختبارات كورونا، وستصل بحلول يوم الأحد إلى 3000 اختبار يوميا، وهو ما يعادل قدرات كوريا الجنوبية، وبعد حوالي أسبوع سيصل عدد الاختبارات اليومية إلى 5000 اختبار يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 677 حالة.

جاء ذلك بعد أن سجلت الصحة الإسرائيلية أكثر من 100 حالة جديدة خلال ساعتين فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يحذر من تأثير كورونا على الانتخابات الإسرائيلية

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

بعد تفشي كورونا فى إسرائيل.. جانتس يرد على دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ

استعدادات لفرض الطوارئ.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

كورونا ينقذ رئيس وزراء إسرائيل.. تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

ترشيحاتنا

بعد رصد 16 حالة إيجابية.. 10 قرارات حازمة لمواجهة كورونا بدمياط

6 طرق ضرورية لتعقيم سيارتك وحمايتها من فيروس كورونا

بمايوه على يخت.. دوللي شاهين فى إطلالة جريئة تثير الجدل من جديد.. شاهد

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

في عيد ميلاد حمادة هلال ..عمره الحقيقي وصورة كادت تنهي حياته الزوجية

لأول مرة في التاريخ.. إغلاق أبواب المسجد النبوي بسبب كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع