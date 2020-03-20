AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:30 ص
تمارين تقوية العضلات
تمارين تقوية العضلات
Advertisements
محمود محسن

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات وتساعد على حرق الدهون.


وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.


وأضاف حسام أبو هاشم، أن التمارين تناسب لجميع الأشخاص على حسب وزن كل فرد، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


وأوضح حسام أبو هاشم، أن التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية باستخدام كرسي المطبخ لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف الأمامية والخلفية..فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لمواجهة كورونا ويتحدى نجيب ساويرس ورمضان صبحي .. شاهد

عدلي القيعي يكشف عن رأيه في إلغاء بطولة الدوري الممتاز بسبب كورونا

بمايوه على يخت.. دوللي شاهين فى إطلالة جريئة تثير الجدل من جديد.. شاهد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2020

تحذير خطير من وزير التعليم للطلاب وأولياء أمورهم .. اعرف السبب

مرتضي منصور: سيتم خصم جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين بتحدي الخير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع