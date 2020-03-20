دورى القسم الثانى.. الحمام يؤجل العودة للتدريبات

قرر سيد زهران مدير الكرة بنادي الحمام بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة سمير سعد المدير الفني للفريق الأول إبلاغ اللاعبين الفريق بمد الإجازة حتى الثلاثاء القادم بدلا من العودة السبت كما كان مقررا قبل قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الأنشطة في كافة الأندية المصرية مع إمكانية مد الإجازة حسب الظروف الراهنة.





يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم .





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.







