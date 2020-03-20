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أخبار العالم

المجلس العالمى للتسامح والسلام يعلق أعماله لحين إشعار آخر

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:47 ص
رئيس المجلس العالمي
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان
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ميـــس رضــا

أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن دعمه الكامل للعمل العالمي الذي تقوم به السلطات الدولية والوطنية في جميع أنحاء العالم ، ضد انتشار مرض الفيروس التاجي كورونا المستجد.


وأشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان بالجهود التي تتخذها منظمة الصحة العالمية والحكومات حول العالم بهدف احتواء هذه الأزمة الصحية التي تواجه العالم، مؤكدا أهمية الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية بالحد من التجمعات وإجراءات التعقيم وغسل اليدين وتجنب كل ما من شأنه زيادة حدة انتشار الفيروس .

 

كما أشاد الجروان بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق والتي جاءت متناسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال الحد من التجمعات، والسماح بالعمل عن بعد وتعقيم وتطهير المرافق المختلفة، وغيره من تأجيل لفعاليات ومؤتمرات إلى حين تخطي هذا الخطر الصحي.


ونوه بما، تقدمه الدولة من استعدادات طبية كبيرة ورعاية صحية متميزة. وأكد الجروان أن مثل هذه السياسات المسؤولة من شأنها بإذن الله أن تحد من انتشار هذا المرض حول العالم وعلينا جميعا الالتزام بها ، متمنيًا للجميع في كافة أنحاء العالم التمتع بالصحة الجيدة وتخطي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

 

وبالتعاون مع الجهود المبذولة لاحتواء هذا التهديد الصحي المتنامي والتغلب عليه، قام المجلس العالمي للتسامح والسلام بتعليق جدول اجتماعاته في جميع أنحاء العالم الى حين اشعار آخر، وفقًا لتعليمات ومشورة منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية في جميع البلاد التي تعقد فيها اجتماعات وجلسات البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العامة للمجلس العالمي للتسامح والسلام.


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