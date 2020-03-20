لميس سلامة: السيسي يخاف على شعبه ولن يتوانى فى اتخاذ أي قرار في صالح المصريين.. فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة أننا نقدم رسائل تحية للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم أن مصر دولة قوية ودولة مؤسسات.





وأضافت سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن القيادة السياسية وضعت مصر في مكانتها مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يخاف على شعبه ولن يتوانى فى اتخاذ اى قرار فى صالح الشعب المصري.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أننى أتوجه برسالة شكر لحكومة الأزمات حكومة الدكتور مصطفى مبولى ورسالة للقوات المسلحة والشرطة التي حافظت على العهد والوعد للمحافظة على المصريين.





وأشارت الإعلامية لميس سلامة إلى أن الرسالة الثانية هي للمصريين الذين عليهم أن يعلموا أن تلك الإجراءات هي في صالحهم معلقة "يا مصريين خليكم في البيت وخافوا على نفسكم وعيلتكم".





وقالت لميس سلامة إن دورنا دائما هو توضيح الوضع والحقائق .



