ما مصير امتحانات النقل لطلاب التعليم الفني بعد قرارات شوقي الأخيرة ؟ .. نائب الوزير يرد





ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وقام بتوصيل تساءلات طلاب التعليم الفني له .





وقد رد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني قائلا : جاري حاليا بحث البدائل ، وسنعلن عما سيتم اتخاذه من إجراءات في امتحانات النقل في التعليم الفني في موعد أقصاه يوم الأحد القادم إن شاء الله .





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد حسم مساء أمس موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بمدارس التعليم العام ، حيث قال : بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بسيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، وسيؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام ، وبعد ذلك سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بمدارس التعليم الفني ، الذين يتساءلون عن مدى تطبيق أي قرارات جديدة عليهم بالتزامن مع تعليق الدراسة في المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك على غرار ما تم اتخاذه من قرارات مساء أمس لصالح طلاب التعليم العام في مصر.