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أخبار العالم

تركيا تسجل رابع وفاة بـ كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:29 ص
تركيا تسجل رابع وفاة
تركيا تسجل رابع وفاة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "تي أر تي"، ارتفع عدد الإصابات في تركيا حتى مساء الخميس، إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.

وكانت السلطات التركية قررت تأجيل جميع الفعاليات الرياضية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، تأجيل دوريات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قصاب أوغلو، قوله في تغريدة عبر تويتر، إن قرار التأجيل جاء إثر مشاورات أعقبت اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأعلنت الحكومة التركية، يوم الأربعاء الماضي، حزمة تدابير جديدة لمواجهة الفيروس تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (نحو 15.5 مليار دولار).
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