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محافظات

استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.. تعقيم مساجد القليوبية لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

بدأت مديرية أوقاف القليوبية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية وشباب القرى والمدن فى تعقيم وتطهير كافة مساجد المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك استعدادا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة واقتصار العمل في المساجد على الصلاة فقط بالإضافة لتعليق جميع الدروس والندوات والأنشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد لمواجهة كورونا.

وحذر أبو السعود من استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه على المواطنين بأي تعليمات أو قرارات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا أو أي تعليمات أو تنبيهات من أي جهة دون الرجوع أولا للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين أو استغلال المنابر في الدعاية أو نشر الشائعات.

وأضاف أنه عقد اجتماعا بجميع مديري الإدارات على مستوى المحافظة حضرة مديرى عموم الدعوة، والمساجد الحكومية والمتابعة وغيرها وتم التشديد على انتظام العمل بالمساجد الحكومية والتصدي للشائعات والالتزام بموضوعات الخطب التى تعلنها الوزارة كما نبه أنه لا توجد نية لإلغاء صلاة الجماعة من المساجد مشددا على ضرورة نظافة المسجد ودورات المياه عقب كل صلاة وفي وجود الإمام والموظفين وكذا عقب انتهاء الصلاة.

استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.. تعقيم مساجد القليوبية لمواجهة كورونا.. صور
استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.. تعقيم مساجد القليوبية لمواجهة كورونا.. صور
استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.. تعقيم مساجد القليوبية لمواجهة كورونا.. صور
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