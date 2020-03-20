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فن

تريند الفن.. شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:15 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة اصابتها بفيروس كورونا من خلال حاسبها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" وكتب شيرين رضا " اشاعة يا جماعة انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع".


تفاعل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مؤخرًا مع خبر وفاة "هدى" شقيقة الفنانة المعتزلة نورا والفنانة بوسي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاول الثلاثاء 17 مارس. 


أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر رسالة شديدة اللهجة تحذر فيها متابعيها باللجوء لخاصية بلوك. 



نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة عبر حسابها الشخصي على تطليق انستجرام، ظهرت فيها خالتها الراحلة «هدى» وشقيقة الفنانة بوسي والفنانة المعتزلة نورا. 



لقى الفيديو الذي جمع عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته الفنانة آيتن عامر إعجاب الكثيرين من بينهم الفنانة شيما الحاج التي شاركت برأيها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
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