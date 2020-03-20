دار الإفتاء: الاحتفال بيوم لتكريم الأم جائز شرعًا لا ابتداعَ فيه ولا منكر

قالت دار الإفتاء المصرية: إن الإسلام جعل بر الأم من أصول الفضائل وقرن الإحسان إليها بالتوحيد، لما تحملته من مشاق الولادة والتربية، وهذا ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية.





واستشهدت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- بأن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن أحق الناس بحسن الصحبة، فأجابه مؤكدًا أنها الأم. وبر الأم يعني إحسان معاملتها باحترامها وخفض الجناح لها وطاعتها وتحري رضاها في كل أمر، كما قال الله عز وجل: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إليَّ المصير}.



