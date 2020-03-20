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توك شو

الصحة البريطانية تهدد مواطنيها بإجراءات أكثر صرامة للوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل، أن وزارة الصحة البريطانية حذرت المواطنين إذا لم يلتزموا بالنصائح الطبية، فستتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة.
وأعلنت السلطات الحكومية في بريطانيا، أمس  الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 128 حالة.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، أول أمس الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.

وتوفي 32 شخصًا، أول أمس الأربعاء، في إنجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.
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