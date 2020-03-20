هاتوا صاحب المطعم.. محافظ الجيزة يكشر عن أنيابه لمخالفي قرار الغلق.. فيديو

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة في شوارع المحافظة لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالغلق في تمام الساعة 7 مساء.





وأجبر محافظ الجيزة خلال حملته عدد من المحلات والمطاعم المخالفة على الغلق، وتحرير المحاضر لمخالفتهم لقرار مجلس الوزراء، رغم كثرة التنبيهات بانه سيتم توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين.





وتمكن محافظ الجيزة من ضبط أحد المطاعم الشهيرة بشارع فيصل بالهرم، مخالفا لتعليمات مجلس الوزراء، وهو ما دفع محافظ الجيزة لإصدار قرار بغلق المطعم بالشمع الأحمر، وتوعد المحافظ بتطبيق عقوبة رادعة لمنع تكرار مثل تلك المخالفات.





جاء ذلك خلال الجولة التي قادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ورافقه فيها اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة.