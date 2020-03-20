عمرهما يتجاوز 650 عاما.. اكتشاف مقبرتين قديمتين جنوب غربي الصين

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرتين قديمتين في مدينة "دهيانغ" جنوب غربي الصين عمرهما يتجاوز 650 عاما.





وقال رئيس معهد بحوث الآثار الثقافية وعلوم الآثار بالمدينة "ليو تشانغ تسه" –في تصريح اليوم- إنه تم العثور على المقبرتين اللتين يعود تاريخهما إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368- 1644) في موقع بناء في "دهيانغ".









وأضاف أن المسافة بين المقبرتين حوالي مترين، وجميع الحجرات والجدران فيهما مصنوعة من الحجارة وتم العثور على برطمان للحبوب ووعاء من الخزف في إحدى المقبرتين.



