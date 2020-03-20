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رياضة

كورونا يمحي المفهوم الخاطئ لـ كرة القدم

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:44 ص
كورونا وكرة القدم
كورونا وكرة القدم
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محمد السعيد
القلق الحقيقي ليس نتيجة المباراة المقبلة، القلق الحقيقي هو الخوف على مستقبل شخص آخر أنت من أحضرته لهذه الحياة، تلك هي الصعوبة الحقيقة، مهما حدث في ملعب كرة القدم، فهو لا يقارن بما قلته أعلاه.

أحيانا الناس يسألونني لماذا دائما تبتسم! حتى عندما تخسر، نراك مبتسم أحيانا كثيرة.

أبتسم بسبب طفلي، لأنني مدرك أني كرة القدم ليست حياة أو موت، نحن لا ننقذ أرواح الناس، كرة القدم لا يجب أن تنشر الحقد والكراهية والبؤس، يجب أن تكون حول الفرح والإلهام.

كان هذا الخطاب التاريخي لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2018-2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

كلمات كلوب أوضحت المفهوم الخاطئ لمفهوم كرة القدم القائم على الكره والتعصب الأعمى، وارتكاب أعمال شغب وعنف في المدرجات، من أجل لعبة.

ومع بداية اجتياح فيروس كورونا للعالم في الأسابيع الأخيرة، استقر الجميع على تجميد النشاط الرياضي في العالم، لأن في النهاية كرة القدم هي وسيلة ترفيه، وحياة الأشخاص أهم من استمرار النشاط الرياضي، في ظل المخاطر التي يتعرض لها العالم حاليا.

وبات الرأي العام العالمي حاليا منشغل بفكرة إيجاد علاج للتخلص من فيروس كورونا القاتل، وليس بالفريق الذي سيفوز بـ دوري أبطال أوروبا، أو اللاعب الذي سيحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.
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