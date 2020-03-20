ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين وأطلق الرصاص على عامل وتاجر أثناء سيرهما بإحدى الطرق بمركز طوخ.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بإصابة صابر م ع ومقيم منصورة نامول – دائرة مركز طوخ برش خرطوش بالظهر من الجهة اليمنى وبسؤاله قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية خاصته برفقته صديقه حسين م ا " 26 سنة نجار مسلح وحال سيرهما بناحية طريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر – دائرة المركز اعترض طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة وأطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش حوزته لإرهابهما أحدث إصابته واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.

وأمكن لفريق البحث التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من محمود ح ح " 23 نجار مسلح ومقيم أجهور الكبرى – دائرة مركز طوخ وعبد العزيز اع وشهرته " حماده دويدار " سن 29 نجار مسلح ومقيم ذات العنوان وطارق م م نجار مسلح ومقيم ذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا بزعامة الأول تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم حيث أقر الأول بقيامه بالاتفاق مع الثاني والثالث على إستقلال الدراجة النارية ملك الثاني (المستخدمة في الواقعة) والتوجه لمحل الواقعة لممارسة نشاطهم الإجرامي

وفور رؤيتهم للدراجة النارية التي يستقلها المجني عليهما قاموا باعتراض طريقهما تحت تهديد سلاح ناري بحوزته عبارة عن فرد خرطوش حوزته وآخر حوزة الثاني أطلق منه عيار ناري أحدث به إصابة المجني عليه الأول وقاموا بالاستيلاء على الدراجة النارية التي تولي قيادتها الثالث وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الأول وفروا هاربين.

وبإرشاد المتهم الأول ضبط الأتي ( السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقة من ذات العيار - الهاتف المحمول المستولي عليه خاصة المجني عليه الأول ماركة إنفينكس - الدراجة النارية المستولي عليها ماركة حلاوة ).

وبإرشاد المتهم الثاني ضبط الأتي ( الدراجة النارية ملكه المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية - ماركة دايون 4 حمراء اللون - السلاح الناري الآخر المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2طلقة من ذات العيار ) وتولت النيابة التحقيق