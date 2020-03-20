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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-3-2020 أمام الجنيه والعملات

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:52 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الجمعة 20 -3-2020، تباينًا في السوق السعودية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الجمعة 20 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.05 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.43 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.22 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.08 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.64 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.23 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.44 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 29.17 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوداني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.
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