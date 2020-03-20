بعد 3 أشهر من ظهوره.. تعرف على عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم.. فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي لقطات يظهر من خلالها تقرير يؤكد بأن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا، قد بلغ 10 آلاف شخص وفق ما نقلت مواقع متخصصة، وذلك بعد نحو 3 شهور من ظهوره أول مرة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أى الايبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا وما إذا كان الآيبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الأشخاص.
وأكدت المنظمة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الإكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للايبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التى تحد من استخدامه لدى البعض .