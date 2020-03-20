بعد 3 أشهر من ظهوره.. تعرف على عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم.. فيديو

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أى الايبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا وما إذا كان الآيبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الأشخاص.



