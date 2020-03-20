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أخبار البلد

استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري بالقطارات ومحطات المترو.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:53 ص
أعمال تطهير المترو
أعمال تطهير المترو
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أحمد أبوشوشة
واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم  المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات، ضمن خطة وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

وقامت شركة تشغيل المترو، بتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت وزارة النقل، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


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