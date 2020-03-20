جامعة حلوان في أسبوع.. إجراءات وتدابير احترازية بمستشفى الطلبة للوقاية من كورونا.. إجراء عمليات تعقيم مستمرة بالكليات .. وإخلاء المدن الجامعية من الطلاب

إخلاء المدن الجامعية بجامعة حلوان من الطلاب

إجراءات مشددة بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا

رئيس جامعة حلوان: عمليات تعقيم الكليات مستمرة للحفاظ على الطلاب والأساتذة





أخلت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، المدن الجامعية من الطلاب تمهيدًا لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





و تشهد جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عملية تطهير وتعقيم وذلك عقب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





وأعلن الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة بالجامعة أن المستشفى اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حيث يتم تطهيرها مرتين يوميًا وتطهير الأسطح بين كل مريض َآخر هذا الي جانب تنظيم دخول المرضى للمستشفى لمنع التكدس حيث تعمل المستشفى بكامل طاقتها لخدمة أبنائنا الطلاب في جميع التخصصات و تقديم توعيه لكل المرضي عن طرق الوقاية.





كما تم توفير مطهرات مثل الاستريليم للفريق الطبي،ويقوم الأطباء بإرشاد و توعيه الطلاب و خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بطرق الوقاية، كذلك تم تعليق ملصقات للتوعيه بطرق الوقاية.





و تجري إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.





وجابت الحملة - الكليات الفنية بالجامعة وهي ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية)، حيث تم تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.



