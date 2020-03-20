إغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية و73 مقهى في سوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، حملات مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقري، وتم إغلاق 73 مقهى، وكذلك غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، رئي مباحث التموين بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن غلق 73 مقهى، وتم مصادرة 68 "شيشة" كما تم المرور على عدد من مراكز الدروس الخصوصية وتم إغلاق 14 مركزا بعدد من المدن.

وكلف مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الأمنية وخاصة مع قرار إغلاق المحلات في السابعة مساءً، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.