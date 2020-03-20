أسطورة مانشستر يونايتد: كرة القدم غير مهمة.. وكارثة تنتظر الدوري الإنجليزي

أكد جاري نيفيل اسطورة فريق مانشستر يونايتد انعدم نهاية بطولة الدوري والموسم الكروي في إنجلترا في موعدها المحدد سيكون بمثابة يوم الحساب علي منظمي البطولات .





وأضاف نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : سيناريو سيكون صعبا للغاية على منظمي البطولات حال عدم انتهاء الموسم في الموعد المحدد له رغم عدم أهمية كرة القدم في الوقت الحالي .





وأكمل : رابطة الدوري الإنجليزي تفكر في اللحظة الحالية عن طريقة لاستكمال البطولة خوفا من كارثة ستحدث الموسم الجديد بدون نهاية الحالي .





وتسبب فيروس كورونا في إلغاء جميع البطولات والمسابقات في العالم بجانب تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام كامل وكانت رابطة الإنجليزي أعلنت تأجيل البطولات حتى نهاية شهر ابريل .