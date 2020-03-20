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رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد: كرة القدم غير مهمة.. وكارثة تنتظر الدوري الإنجليزي

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:13 م
جاري نيفيل اسطورة
جاري نيفيل اسطورة فريق مانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
أكد جاري نيفيل اسطورة فريق مانشستر يونايتد انعدم نهاية بطولة الدوري والموسم الكروي في إنجلترا في موعدها المحدد سيكون بمثابة يوم الحساب علي منظمي البطولات .

وأضاف نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : سيناريو سيكون صعبا للغاية على منظمي البطولات حال عدم انتهاء الموسم في الموعد المحدد له رغم عدم أهمية كرة القدم في الوقت الحالي .

وأكمل : رابطة الدوري الإنجليزي تفكر في اللحظة الحالية عن طريقة لاستكمال البطولة خوفا من كارثة ستحدث الموسم الجديد بدون نهاية الحالي .

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء جميع البطولات والمسابقات في العالم بجانب تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام كامل وكانت رابطة الإنجليزي أعلنت تأجيل البطولات حتى نهاية شهر ابريل .
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