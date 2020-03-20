حافظ على نفسك.. هانى الناظر يقدم نصائح للوقاية من كورونا

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا عن "كيفية المحافظة على انفسنا من فيروس كورونا





قال الناظر: "يعني ايه نحافظ علي أنفسنا من الفيروس؟.. لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام يوميا ونوم ثماني ساعات و من الأفضل أن يكون متواصلا والمواظبة على تناول المياه بكثرة بالإضافة إلى تناول المشروبات الدافئة أولا بأول.





وتابع: " تناول سلطة خضراء دائما بالليمون والإكثار من أكل البرتقال واليوسفي، بالإضافة إلى فتح الشبابيك ودخول الشمس للحجرات وتهويتها.



