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مرأة

حافظ على نفسك.. هانى الناظر يقدم نصائح للوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:52 ص
هانى الناظر
هانى الناظر
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هاجر هانئ
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا عبر  صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  منشورا عن "كيفية المحافظة على انفسنا من فيروس كورونا.

قال الناظر: "يعني ايه نحافظ علي أنفسنا من الفيروس؟.. لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام يوميا ونوم ثماني ساعات و من الأفضل أن يكون متواصلا والمواظبة على تناول المياه بكثرة بالإضافة إلى تناول المشروبات الدافئة أولا بأول.

وتابع: " تناول سلطة خضراء دائما بالليمون والإكثار من أكل البرتقال واليوسفي، بالإضافة إلى فتح الشبابيك ودخول الشمس للحجرات وتهويتها. 

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