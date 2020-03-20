سعفان: صرف 5330 جنيها راتب وفاة لورثة مصريين توفيا بالأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى إثبات الوفاة الإصابية لمصريين، وثبت استحقاقهما راتب وفاة للورثة ، حيث كانا لا يستحقان راتب تقاعد وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصرف .





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات المتوفي "عماد.ع.ع" ، والمتوفي "عبد الله.م.ع " فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .





وتواصل المستشار العمالى بالأردن طلعت السيد، وتابع الموضوع لإثبات الوفاة الاصابية للمتوفيين، حيث أنهما كانا لا يستحقان راتبا تقاعديًا، وتم انهاء كافة الإجراءات ، وصرف راتب وفاة للورثة من الضمان الاجتماعي بقيمة 170 دولار شهريا أي ما يعادل 2665 جنيه مصري للمتوفي الأول ، وكذلك المتوفي الثاني ، وبذلك يصل إجمالي راتب الوفاة الشهري للورثة 340 دولارا بإجمالي 5330 جنيها شهريا للأسرتين.





وفي نفس السياق بذل مكتب التمثيل العمالي كافة المساعي لحل مشكلة المواطن "علاء.خ .ف" ، الذي يتضرر من عدم تمكنه من المغادرة والعودة إلى مصر نظرا لأن صاحب العمل أبلغ عنه بلاغًا كيديا بتغيبه عن العمل حتي لا يستطيع السفر ، وقد تم حل النزاع وديا وحصل العامل على موافقة صاحب العمل بالمغادرة .