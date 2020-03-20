للحكومة والمواطنين.. 10 محاور في بيان البرلمان حول جهود مواجهة كورونا

أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بيانا اليوم الجمعة، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومطالبة المواطنين مساعدة الدولة فى محاصرة الفيروس.





ويستعرض "صدى البلد" 10 محاور في بيان البرلمان:





1. شكر لكل من: القيادة السياسية، الحكومة، القوات المسلحة.





2. مطالبة المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.





3. مطالبة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.





4. التأكيد على أن درجة استجابة المواطنين ستجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية.





5. التأكيد على أن سلوك المواطنين هو الفيصل.





6. التأكيد على أن السلع متوافرة وان الاحتياطي الاستراتيجي منها كافي.





7. التحذير من الشراء غير المبرر أو الذي يفوق الحاجة.





8. ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية.





9. ضرورة البعد عن الشائعات وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية.





10. اهمية التعلم من تجارب الدول الأخرى.