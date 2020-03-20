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رياضة

احتجاز مدرب فريق الرائد في بلجيكا بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أفادت تقارير صحفية سعودية بأن مدرب فريق الرائد بيسنيك هاسي لن يتمكن من العودة لأراضي المملكة خلال الفترة الحالية هو ومساعديه بسبب فرض بلجيكا لحظر جوي منذ يوم الاربعاء الماضي حتى 5 إبريل. 

وكانت إدارة فريق الرائد قد أعطت الضوء الأخضر لهاسي لزيارة عائلته بعد مبارة الفريق مع نادي النصر ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي اعلن بعدها تعليق النشاط بشكل مؤقت ضمن الاجراءات الأحترازية التي تتبعها المملكة للقضاء على وباء كورونا "كوفيد-19".

يذكر أن الرائد يحتل المركز ال7 برصيد 32 نقطة جمعهم من الفوز ب9مباريات والتعادل في 8 والخسارة في 5 مباريات.
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