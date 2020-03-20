AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تسجيلها حالات كورونا.. الأقصر تعلن بشرى سارة للعاملين

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر أنه تنفيذًا لقرار الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م ؛ وقرار المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 161 و 161م لسنة 2020م وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تم إعطاء الموظفين إجازات استثنائية. 

 وأضاف عاشور أنه عقد اجتماعا موسعا برؤساء القرى ومديرين الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك لشرح الوضع الحالى في إطار خطة الدولة وما تراه السلطة المختصة لحماية العاملين والمترددين ومراعاة التدابير الاحترازية المطلوبة .

وعليه فقد تقرر منح إجازة استثنائية لعدد 49 سيدة تعول أطفال أقل من 12 عاما وكذلك لعدد 45 موظفا من أصحاب الأمراض المزمنة ، وعدد 34 من أصحاب القدرات الخاصة (نسبة 5 % ) بإجمالى 132 موظفا.

 وقد تم الاتفاق على تناوب باقى العاملين ويتم التنفيذ من اليوم التالى لنشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك باعتبارها إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ولا تحتسب من ضمن الإجازات المقررة ودون التأثير على مستحقات الموظف المعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

6 قطاعات ليست مستثناة من تخفيض العاملين فى الدولة بسبب كورونا.. مستندات

الحكومة تخفض عدد الموظفين الحكوميين بسبب كورونا.. من هم المستثنون؟

مجلس الوزراء: منح الموظفة الحامل ومصابي السكر والضغط إجازات استثنائية

3 قرارات.. تعرف على إجراءات التعبئة والإحصاء للحد من كورونا

ترشيحاتنا

وصلة غزل بين شيما الحاج وابن وفاء عامر .. اعرف التفاصيل

سوق العبور ينجو من قرار الإغلاق لهذا السبب .. شاهد

ألمانيا تسجل 3 آلاف إصابة و16 وفاة بـ كورونا فى يوم واحد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020

هل تنتظر مصر هجمات منظمة لـ الجراد الأسود بالمناطق الحدودية .. اعرف الحقيقة

رئيس الليجا يعلن الموعد المحتمل لعودة الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور