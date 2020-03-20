بعد تسجيلها حالات كورونا.. الأقصر تعلن بشرى سارة للعاملين

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر أنه تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م ؛ وقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 161 و 161م لسنة 2020م وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تم إعطاء الموظفين إجازات استثنائية.





وأضاف عاشور أنه عقد اجتماعا موسعا برؤساء القرى ومديرين الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك لشرح الوضع الحالى في إطار خطة الدولة وما تراه السلطة المختصة لحماية العاملين والمترددين ومراعاة التدابير الاحترازية المطلوبة .





وعليه فقد تقرر منح إجازة استثنائية لعدد 49 سيدة تعول أطفال أقل من 12 عاما وكذلك لعدد 45 موظفا من أصحاب الأمراض المزمنة ، وعدد 34 من أصحاب القدرات الخاصة (نسبة 5 % ) بإجمالى 132 موظفا.





وقد تم الاتفاق على تناوب باقى العاملين ويتم التنفيذ من اليوم التالى لنشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك باعتبارها إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ولا تحتسب من ضمن الإجازات المقررة ودون التأثير على مستحقات الموظف المعين.