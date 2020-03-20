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محافظات

ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة بمحافظة البحيرة من ضبط  3550 كمامة طبية و 800 جوانتي طبي مجهول المصدر و٥ صيدليات لحيازتهم وعرضهم  ٣٤٩ عبوة ادوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط مصنع تعبئه مطهرات ومنطفات مخالف للقرار 113لسنه 94  وتم التحفظ ١٥٠٠ كيلو محليات متنوعة

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة وإدارة التفتيش الصيدلى قد شنت حملة مكبرة بادكو وكوم حماده للرقابة على الصيدليات لضبط الاسعار والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع الممتنعين عن بيع المطهرات والمستلزمات الطبية للجمهور للإتجار بها بالسوق السوداء بالتزامن مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بناءًا على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة فى كوم حماده عن ضبط 3550 كمامة طبيه مجهوله المصدر و800جوانتي طبي مجهول المصدر وقرب دم ومياه اكسجين منتهيه الصلاحيه و ادويه غير مصرح بتداولها بالسوق وغير مسجله بوزاره الصحه باحد الصيدليات و كميه من الكحول الايثيلي مجهول المصدر باحدى الصيدليات .
 
كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع تعبئه مطهرات ومنطفات بدون سجل تجارى ومخالف للقرار 113لسنه 94  وتم التحفظ بداخل المصنع على ١٥٠٠ كجم كحل "ايزو بروينول - 22 جركن اكوا اتش فور -48 جركن اكو يودين 22.5% سعت لتر -13جركن اكوا فينول 8% سعت 5لتر -كميه من الفوارغ -كميه من الاستيكرات".

وفى ادكو تمكنت ادارة  الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي بادكو حملة مكبرة من ضبط ٥ صيدليات بشارع البحر ومصطفى كامل والمنطقة كوم الطواحين مخالفة لحيازة أصحابها على أدوية منتهية الصلاحية باجمالي كمية ٤٤٩عبوة دوائية وللقيام بتعديل سعر بعض العبوات بتغيير سعر الدواء المدون علي العبوة وكتابة سعر أعلي من الرسمي للحصول علي ارباح غير مشروعه . 
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كما تمكنت الحملة من المرور علي ٨ صيدليات بشرية للتأكد من توافر المطهرات والكحوليات اللازمة للتعقيم بشان الحفاظ علي صحة المواطنين .وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة
ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة
ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة
ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة
ضبط كميات من الكحول والكمامات والمنظفات الفاسدة فى البحيرة
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