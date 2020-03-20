للوقاية من كورونا.. غلق الأسواق العمومية بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا، بغلق الأسواق العمومية والسويقات بنطاق المحافظة حتى إشعار آخر للحماية من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد فضلًا عن ايقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلال الشيشة وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 72 لسنة 2020 بشأن التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية.





وأشار المحافظ إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " ومنع انتشاره مناشدًا أصحاب الأسواق والسويقات والباعة بتلك الأسواق بالإستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعراض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



