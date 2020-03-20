تعرف على موعد عودة منافسات الدوري الإسباني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الموعد المتوقع لعودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم مرة أخرى بعد إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".





وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاتحاد الإسباني مع رابطة أندية الليجا قد اقترحوا أن يكون يوم 16 إبريل المقبل هو موعد عودة النشاط مرة أخرى .





وسوف يتم لعب مباراة كل 48 ساعة في جدول مزدحم جدا آملا من المسؤولين في إنهاء المسابقة قبل 30 يونيو المقبل .





وأضافت الصحيفة أن الأندية سوف تقبل هذا المقترح بشكل كبير بسبب حاجة الأندية لعوائد البث التليفزيوني البالغة قيمتها 500 مليون يورو .



