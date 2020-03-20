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محافظات

فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بالقليوبية عقب انتهاء فترة غلق الكافيهات والنوادى؛ حيث بدأت بعضها صباح اليوم فى إعادة التشغيل وفتحها مرة أخرى لاستقبال اى متردد عليها.

ورغم ذلك فالهدوء مازال يسود شوارع محافظة القليوبية والتزم الجميع منزله، وسط تحذيرات بتقليل التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

والتزم معظم أصحاب الكافيهات ومسئولى النوادى بغلقها ليلا حرصا منهم على تنفيذ القرار وعدم المخالفة وتجنب ظهور أى تجمعات فى الأماكن كما خلت الشوارع من المارة والتزم الجميع بالجلوس فى بيته وسط أسرته طوال فترة الغلق.

وشهدت المحافظة فتح الصيدليات والأماكن المصرح لها بالفتح فقط وذلك لمواجهة احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك فيما حرص عدد كبير من الأهالى بالخروج من منازلهم صباحا لشراء احتياجاتهم من المحلات والمطاعم قبل غلقها فى السابعة مساء.

من جانبه وجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمراقبة جميع الكافيهات والنوادي والمولات وأماكن التجمع للتأكد من التزامها بقرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول.

كما شكل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية لجنة من قبل مديري الإدارات الفرعية لمتابعة تنفيذ قرار غلق مراكز الشباب وذلك في اطار حرص محافظة القليوبية بتنفيذ حالة التأمين والإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ودعما للجهود في مواجهة ذلك الخطر الي يواجه البلاد.

من جانبه قرر الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة غلق 5 مقاهى وملعب لمخالفة قرار غلق المحلات العامة في السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.

فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور
فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور
فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور
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