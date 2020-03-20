رش وتطهير مساجد جنوب سيناء قبل صلاة الجمعة

قام عمال مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية الصحة ومحافظة جنوب سيناء بناء علي قرارات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

برش وتطهير جميع المساجد بمدن المحافظة بجميع المدن قبل دخول المصلين كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا وخاصة في المساجد الكبرى بشرم الشيخ الصحابة والمصطفى والسلام بالإضافة لمساجد القرى السياحية





وكانت شنت المحافظة أمس حملات رش وتعقيم لجميع المصالح الحكومية بالمحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والمساجد والكنائس وتم وضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بالإضافة للتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة لمجابهة انتشار فيروس كورونا





وشدد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء على إجراءات الوقاية والالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة .





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