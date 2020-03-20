الحرية المصري بالغربية يقود حملة لتطهير المساجد والأماكن العامة

قادت دعاء عريبي،أمية الشئون البرلمانية والسياسية بحزب الحرية المصري حملة بالاشتراك مع أعضاء هيئة المكتب بالحزب استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، لتوزيع كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات الكحولية وتعقيم المساجد والأماكن العامه وبعض المصالح الحكوميه التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين.





وقال شريف أنور أمين عام الحزب بالمحافظة، إن ذلك يأتي في اطار حمله الحزب الرئيسية،"احمي نفسك _احمي بلدك "والتي يشارك فيها الحزب بجهود اعضائه خدمة لهذا البلد العظيم وإيمانا بدور الأحزاب السياسية في المشاركة الفاعلة في الشارع في مثل هذه الأزمات التي لا ينبغي أن تتصدى لها كتائب الحكومة وحدها.





وأضافت دعاء عريبي: "الحملة تمتد لثلاثة أيام والباب مفتوح للجميع للمشاركة فالوقت لم يعد للمزايدة وانما لإظهار المعدن النفيس لأبناء هذا الشعب العظيم في لحظات فارقة يجب أن تتضافر فيها الجهود ويكون إنكار الذات والتضحية عنوانا للجميع فالوطن أنا وانت وليس يا أنا يا انت".





وأكدت أن فريق العمل ضم شباب الحزب ورجاله ونسائه في نمران ذات وتفان عظيم واستمرت الحملة حتى ساعة متأخرة من الليل ليثبت الجميع ان مصر هي الأولى في اهتمامات الجميع وسوف نواصل العمل حتى ينجي الله مصر من هذه الأزمة.