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أخبار البلد

الجنة من غير ناس ما تنداس.. ساويرس يرفض شراء جزيرة خوفا من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:10 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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شيماء عبد السلام
نشر نجيب ساويرس رجل الأعمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الغاجتماعى تويتر تغريدة رد فيها على أحد متابعيه الذى نصحه بشراء جزيرة كما فعل كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الإيطالى.

قال المتابع لـ ساويرس: "طب ما تعمل زي رونالدو واشتري جزيره" فرد عليه ساويس قائلا: "الجنةً من غير ناس ما تنداس".


كما رد الفنان محمد هنيدى على ساويرس فى جو من الدعابة قائلا:"خلاص اشتري جزيرة وخدنا معاك، سهلة اهي".


يذكر أن اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الإيطالى اشترى جزيرة نائية للعيش بها هو وعائلته بعد انتشار فيروس كورونا.


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