الجنة من غير ناس ما تنداس.. ساويرس يرفض شراء جزيرة خوفا من كورونا





طب ما تعمل زي رونالدو واشتري جزيره" فرد عليه ساويس قائلا: " الجنةً من غير ناس ما تنداس".



كما رد الفنان محمد هنيدى على ساويرس فى جو من الدعابة قائلا:" خلاص اشتري جزيرة وخدنا معاك، سهلة اهي".



يذكر أن اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الإيطالى اشترى جزيرة نائية للعيش بها هو وعائلته بعد انتشار فيروس كورونا.



قال المتابع لـ ساويرس: "

الجنةً من غير ناس ما تنداس https://t.co/rXBYQYee8n — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 20, 2020

نشر نجيب ساويرس رجل الأعمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الغاجتماعى تويتر تغريدة رد فيها على أحد متابعيه الذى نصحه بشراء جزيرة كما فعل كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الإيطالى.