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فن

برسالة للمستعمر كورونا.. صابر الرباعي يحتفل بذكرى عيد الاستقلال التونسي

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:22 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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آيه عاطف
حرص صابر الرباعي، على إحياء ذكرى عيد الاستقلال التونسي، والاحتفال به من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام".

نشر صابر الرباعي، صورة لعلم "تونس" وعلق عليها قائلًا:" ذكرى عيد الإستقلال اليوم ، أتمنى من كل قلبي الصحة و السلامة لبلادنا و شعبها و أتمنى ان نحتفل جميعا بعيد الإستقلال من هذا الفيروس المستعمر ، قريبا جدا".

وتابع:" لكن ذلك لن يتحقق الا إذا إلتزمنا في بيوتنا و طبقنا تعليمات السلامة و النظافة ،حينها يمكن لنا الإحتفال بالنصر و دحر هذا المستعمر الغاصب . اتمنى الشفاء لمرضانا من تونس و الوطن العربي، والسلامة لكم جميعا من كل مكروه . عاشت تونس و شعبها".

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