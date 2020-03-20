برسالة للمستعمر كورونا.. صابر الرباعي يحتفل بذكرى عيد الاستقلال التونسي

حرص صابر الرباعي، على إحياء ذكرى عيد الاستقلال التونسي، والاحتفال به من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام".





نشر صابر الرباعي، صورة لعلم "تونس" وعلق عليها قائلًا:" ذكرى عيد الإستقلال اليوم ، أتمنى من كل قلبي الصحة و السلامة لبلادنا و شعبها و أتمنى ان نحتفل جميعا بعيد الإستقلال من هذا الفيروس المستعمر ، قريبا جدا".





وتابع:" لكن ذلك لن يتحقق الا إذا إلتزمنا في بيوتنا و طبقنا تعليمات السلامة و النظافة ،حينها يمكن لنا الإحتفال بالنصر و دحر هذا المستعمر الغاصب . اتمنى الشفاء لمرضانا من تونس و الوطن العربي، والسلامة لكم جميعا من كل مكروه . عاشت تونس و شعبها".



