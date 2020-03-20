من دولة فقيرة لأسرع الاقتصاديات نموا.. تعرف على قصة نجاح بوتسوانا الإفريقية

هو بلد يقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية. كانت محمية بريطانية سابقة تعرف باسم بتسوانا لاند واعتمدت اسمها الجديد بعد أن تم استقلالها ضمن دول الكومنولث يوم 30 سبتمبر 1966،هي بوتسوانا الإفريقية والتى يحدها جنوب أفريقيا من الجنوب وزامبيا من الغرب وزيمبابوي إلى الشمال الشرقي والتقى مع زامبيا عند نقطة واحدة.

بوتسوانا مثلها مثل أى دولة أفريقية عانت الاستعمار البريطاني ولكنها نالت استقلالها فى عام ١٩٦٦، فهى دولة على الرغم من صغر مساحتها وغير ساحلية إلا أنها تعد واحدة من أعظم الدول ونموذجا يحتذى به فى التنمية حيث أنها تحولت من دولة فقيرة إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.

حققت بوتسوانا إنجازات تعليمية هامة بما في ذلك توفير التعليم المجاني للجميع تقريبًا، ليس ذلك وفقط في بوتسوانا من المعالم الطبيعية ما يميزها عن غيرها، فيها دلتا أوكافانغو وهي أكبر دلتا داخلية في العالم تقع في شمال غرب البلاد.

هذا بالإضافة إلى حوض نهر ليمبوبو، والذي يعد المعلم الرئيسي في أفريقيا الجنوبية و يقع جزئيًا في بوتسوانا في جنوب شرق البلاد، أما نهر تشوبي فيقع إلى الشمال ويشكل الحدود بين بوتسوانا وناميبيا.

كما تمتلك بوتسوانا مجالات متنوعة من الحياة البرية، بالإضافة إلى مناطق الدلتا والصحراء فهناك مراعى السافانا حيث يوجد ويلدبيست الأزرق والعديد من الظباء وغيرها من الثدييات والطيور، و الكلب البري الأفريقي وحديقة تشوبي الوطنية والتى يوجد فيها أكبر تجمع للأفيال الأفريقية في العالم.