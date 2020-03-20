رشاد عبد اللطيف: المصريون رفعوا شعار احنا قد الأزمة.. فيديو

قال الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إن الشعب المصرى على مدار تاريخه وخاصة وقت الأزمات يظهر معدنه الأصيل.





وأوضح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز ، أنه يراهن دائمأ على شهامة وظهور الجوهر الأصلى للمصريين فى وقت الشدائد.





ولفت رشاد أحمد عبد اللطيف ، إلى أن موجة السيول الأخيرة التى ضربت البلاد، أظهرت مساندة ودعم المصريين لبعضهم ونزولهم الشوارع ومساعدة المحتاجين وتقديم البطاطين والمساعدات المالية للمتضررين من أزمة السيول الأخيرة .





وأشار أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان ، إلى أن المصريين على مدار تاريخهم يمتلكون شعار " إحنا قد الأزمة " سواء بالإمكانيات البسيطة والتعاون مع الدولة والجمعيات الأهلية .