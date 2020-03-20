AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشاد عبد اللطيف: المصريون رفعوا شعار احنا قد الأزمة.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:09 م
الدكتور رشاد أحمد
الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف ، أستاذ تنظيم المجتمع
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إن الشعب  المصرى  على مدار تاريخه وخاصة وقت الأزمات يظهر معدنه الأصيل. 

وأوضح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"  مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز ، أنه يراهن دائمأ على شهامة وظهور الجوهر الأصلى للمصريين فى وقت الشدائد.

ولفت رشاد أحمد عبد اللطيف ، إلى  أن موجة السيول الأخيرة التى ضربت البلاد، أظهرت مساندة ودعم المصريين لبعضهم ونزولهم الشوارع ومساعدة المحتاجين وتقديم البطاطين والمساعدات المالية للمتضررين من أزمة السيول الأخيرة .

وأشار أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان ، إلى أن المصريين على مدار تاريخهم يمتلكون شعار " إحنا قد الأزمة " سواء بالإمكانيات البسيطة والتعاون مع الدولة والجمعيات الأهلية . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنائس وحصن ودكسار.. كنوز التاريخ في دير أنطونيوس بالبحر الأحمر

أستاذ اقتصاد يكشف الهدف من إنشاء وحدة للمستثمرين في الخارج

نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن فى المحافظات..ندوات تثقيفية عن خطورة وسائل التواصل.. وتكريم المتفوقين ورموز العلم وحفظة القرآن من أبناء العياط

مستقبل وطن ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.. العماري: الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة.. عبد الفتاح: مصر لديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض

رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط لحل النزاعات الثأرية والطائفية

إحنا شعب معدنه بيظهر وقت الشدة.. رامي جمال يناشد المواطنين اتباع إجراءات الوقاية

ترشيحاتنا

والد مكافحة العدوى.. قصة طبيب ضربه زملاؤه حتى الموت بعد طلبه بـ غسل أيديهم

في عيد ميلاد حمادة هلال ..عمره الحقيقي وصورة كادت تنهي حياته الزوجية

عدد مخيف.. إصابات كورونا تتجاوز ربع المليون في العالم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20- 3 -2020

العشاء الأخير.. توفي الابنان ولحقت بهما الأم والباقون يحتضرون

لو هتصلى الجمعة بالمنزل.. إلتزم بهذه الأمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش