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محافظات

اتعشينا تونة ونمنا.. شوارع الفيوم خاوية بعد قرار غلق المحلات.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تحولت شوارع  محافظة الفيوم أمس إلى أشباح ، حيث خلت من المارة وأطفأت أنوار الكافيهات والمقاهى والمطاعم  ، التى كانت تزين شوارع المحافظة ويتجمع حولها المئات من الشباب  يقضون سهراتهم حتى الفجر، بالإضافة إلى فشل الأهالي فى الحصول على وجبات شعبية من محلات الفلافل بالمحافظة لغلقها منذ الساعة مساء .

يقول طارق أبو رحيل المحامى بالفيوم : لأول مرة شوارع وميادين محافظة الفيوم تشهد هذا الظلام وخلو الشوارع من الشباب الذين كانوا يقضون وقت فراغهم  للجلوس على الكافيهات والمقاهى .


ويضيف حسن على طالب جامعى : كنت أذهب أنا وزملائى ، لأحد مقاهى مدينة الفيوم  ، لنقضى بعض أوقاتنا ونمارسة لعبة الطاولة ولكنى أمس توجهنا الى المقهى فوجدناه مغلق من السابعة مساء  ، وعرفنا ان سبب الاغلاق قرار محافظ الفيوم ، للحفاظ على صحة المواطنيين ، ضد عدوى مرض الكورونا اللعين .


ويقول صالح على موظف : ذهبت لشراء سندوتشات من أحد مطاعم الفول والفلافل بحى  الفوال  الذى أقيم به فوجدته مغلق من السابعة مساء  ، طبقا لقرار محافظ الفيوم  ، فاضطريت الى شراء جبنة وتونة للعشاء بدلا من سندوتشات الفول والطعمية التى كانت اقتصادية نظرا لظروف أسرتى .

ويقول محمد صالح  صاحب كافية البدوية بميدان المسلة ، لقد قمت بغلق الكافية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا  تنفيذا لقرار المحافظ ، وبالرغم من تأثير ساعات الغلق على دخلى بالكافيه والتزاماته المادية تجاه العمال والكهرباء والجهات الأخرى ، إلا أننى ملتزم بالقرار حرصا على صحة المواطنين ورواد الكافية من عدوى فيروس كورونا القاتل الذى يجتاح دول العالم .

اتعشينا تونة ونمنا.. شوارع الفيوم خاوية بعد قرار غلق المحلات.. فيديو
اتعشينا تونة ونمنا.. شوارع الفيوم خاوية بعد قرار غلق المحلات.. فيديو
اتعشينا تونة ونمنا.. شوارع الفيوم خاوية بعد قرار غلق المحلات.. فيديو
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