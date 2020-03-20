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فن

مش هعلن.. نجيب ساويرس يرد على مطالبيه بالتبرع لأزمة الكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:13 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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آيه عاطف
عبّر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن استيائه ممن يطالبونه بإعلان تبرعه من أجل أزمة فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وقال نجيب ساويرس من خلال تغريدة له :"ارجو من كل اللى بيسألونى او يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا  بنفسهم الأول و يتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان و ده بينى و بين ربنا بس و ارحمونا من التعليقات غير المفيدة".

وعلق نجيب ساويرس على قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والكافيهات من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحا.

وغرد "ساويرس"، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس الوزراء يقرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.. ليه مش اليوم كله.. بجد مش فاهم؟".
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