مش هعلن.. نجيب ساويرس يرد على مطالبيه بالتبرع لأزمة الكورونا

عبّر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن استيائه ممن يطالبونه بإعلان تبرعه من أجل أزمة فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





وقال نجيب ساويرس من خلال تغريدة له :"ارجو من كل اللى بيسألونى او يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا بنفسهم الأول و يتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان و ده بينى و بين ربنا بس و ارحمونا من التعليقات غير المفيدة".





وعلق نجيب ساويرس على قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والكافيهات من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحا.





وغرد "ساويرس"، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس الوزراء يقرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.. ليه مش اليوم كله.. بجد مش فاهم؟".