أستاذ اجتماع: شهامة المصرى تُمَيَّزه عن شعوب العالم.. فيديو

قال الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف ، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان: إن التكاتف والدعم وقت موجة السيول الأخيرة كانت متوقعة من الشعب المصرى خاصة وإنه شعب التصدى للأزمات.





ولفت أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن شهامة المصريين وقت الشدائد وصلت لأن يضحى شخص بنفسه ويلقى حتفه بموجة السيول بعد أن جرفته المياه عقب قيامه بإنقاذ الأفراد العالقين فى السيول.





وأكد الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، أن المجتمع المصرى يتميز عن غيره من الشعوب بإنه يرفع شعار مساندة الغير بخلاف الغرب الذين يتبنون ثقافة " نفسى وبس " .





وأوضح أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان ، أن هاشتاج " احنا فى ضهرك " على صفحات التواصل الإجتماعى أطلقه عدد من الشباب لمساندة غيرهم فى طلب أى مساعدات مادية أو معنوية.





وأكد ، أن مبادرة احنا فى ضهرك التى أطلقها الشباب كان هدفها الأوحد خدمة بلادهم وتقديم كامل العون والمساعدة للمحتاجين .