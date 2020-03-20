تخدم 3 فئات.. تعرف على أهداف مبادرة إحنا فى ضهرك.. فيديو

قال الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إن مبادرة احنا فى ضهرك التى أطلقها الشباب تمتد أيضا لتقديم العون للمناطق الشعبية وتوفير ما يحتاجونه من خدمات.





وأوضح أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، أن توفير المستلزمات خاصة مع غياب من يعول فئات كبار السن ضمن مبادرة إحنا فى ضهرك، تنم على رقى وانسانية الشعب المصرى فى التعامل مع الأزمات .





ولفت الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف ، إلى أن مبادرة شراء المستلزمات وتوصيلها لكبار السن خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا يتطلب أيضا وجود بيانات لأهالى المنطقة تسهيلا على شباب المبادرة بعدد نسبة المسنين ، الأطفال ، ذوى الاحتياجات الخاصة بكل منطقة.





وأشار أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إلى أن وجود الجمعيات الأهلية بالتعاون مع شباب مبادرة احنا فى ضهرك يسهل كثيرا توصيل وتوفير الاحتياجات بصورة أكبر لكبار السن.





جاء ذلك خلال برنامج الإعلامية خلود زهران "هذا الصباح" على شاشة قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، ويتناول مختلف المجالات والنواحى ويقدم محتوى خدميا اجتماعيا ترفيهيا مع متابعة مستمرة لكل الأخبار التى تمس حياة المواطنين فى سعى لتقديم محتوى جديد وبإيقاع سريع لينال استحسان واهتمام الجمهور.