أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى مدينة إيتاى البارود اثر قيام حملة مكبرة بغلق كافة المقاهى والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم ماعدا كافتيريا أبو شادى خلف المحكمة والتى ظلت مفتوحة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة





وكان اللواء هشام امنه محافظ البحيرة قد وجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 6 صباحا .





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع العميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة وبمشاركة قسم المرافق و الاشغالات بالمرور علي كافة المقاهي و المطاعم و ما يماثلها و لتنفيذ قرارات الغلق لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء .





قامت الجهات التنفيذية المنوط بها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي بتوعية أصحابها والمواطنين بالالتزام بمنازلهم و تجنب اماكن التجمعات و الحد من الاختلاط كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظًا على صحتهم وسلامتهم





شارك بالحملة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود و الرائد أحمد مهينة نائب مأمور المركز والنقيب كريم الشوني معاون اول مباحث المركز وقوة كبيرة من أمناء الشرطة والأفراد والمخربين و شرطة المرافق والإشغالات .



