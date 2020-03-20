AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى مدينة إيتاى البارود اثر قيام حملة مكبرة بغلق كافة المقاهى والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم ماعدا كافتيريا أبو شادى خلف المحكمة والتى ظلت مفتوحة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 

وكان اللواء هشام امنه محافظ البحيرة قد وجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 6 صباحا .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع  العميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة وبمشاركة قسم المرافق و الاشغالات بالمرور علي كافة المقاهي و المطاعم و ما يماثلها و لتنفيذ قرارات الغلق لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء .

 قامت الجهات التنفيذية المنوط بها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي  بتوعية أصحابها والمواطنين بالالتزام بمنازلهم و تجنب اماكن التجمعات و الحد من الاختلاط كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظًا على صحتهم وسلامتهم

شارك بالحملة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود و الرائد أحمد مهينة نائب مأمور المركز والنقيب كريم الشوني معاون اول مباحث المركز وقوة  كبيرة من أمناء الشرطة والأفراد والمخربين و شرطة المرافق والإشغالات .

أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا

إغلاق 45 مقهى وكافيه ومنع تداول الشيشة في الغربية .. صور

لمواجهة كورونا.. حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الحضانات والمقاهى وصالونات الحلاقة والصدليات بالبحيرة

إغلاق المقاهي 10 مساء.. حملات مشددة للتأكد من تنفيذ القرار ببني سويف

إلغاء الأسواق العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا في البحيرة

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

ترشيحاتنا

مفيش امتحانات نقل تاني .. 15 معلومة تشرح كيفية النجاح في نظام المشروعات البحثية المقرر تقييم الطلاب على أساسه؟

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة

لو هتصلى الجمعة بالمنزل.. إلتزم بهذه الأمور

تدابير جديدة محتملة لمواجهة فيروس كورونا.. البرلمان يكشف عن توقيت صدورها

بعد تسجيلها حالات كورونا.. الأقصر تعلن بشرى سارة للعاملين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش