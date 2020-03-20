أهالي روض الفرح يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحى

أرسل القارئ أمير نبيل ، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي، من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع أرسلان بروض الفرج.





وقال في شكواه: " نحن سكان شارع أرسلان بروض الفرج نعاني من انتشار مياه الصرف الصحي مما تسبب في أضرار جسيمة في صحة سكان المنطقة.





وناشد أمير نبيل المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل على حل أزمة شبكة الصرف الصحى رأفة بأهالى المنطقة.



