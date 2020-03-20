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بين الناس

أهالي روض الفرح يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحى

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ  أمير نبيل ، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي، من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع أرسلان بروض الفرج.

وقال في شكواه: " نحن سكان شارع أرسلان بروض الفرج نعاني من انتشار مياه الصرف الصحي مما تسبب في أضرار جسيمة في صحة سكان المنطقة.

وناشد أمير نبيل  المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل على حل أزمة شبكة الصرف الصحى رأفة بأهالى المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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