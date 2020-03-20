لا داع للقلق.. اقتصادي: الاحتياط النقدي لمصر يكفي 9 أشهر.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الوعى المجتمعى وجهاز حماية المستهلك، لهما دور كبير جدا فى مواجهة جشع التجار خلال الفترة القادمة.





وأشار كريم العمدة، أثناء حواره فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة"dmc"، إلى ضرورة إخبار الشرطة عن أي تاجر يحاول استغلال الوضع الحالى، لرفع اسعار السلع، لافتا الى دور الاعلام، خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق تكثيف حملات التوعية بضرورة الحصول على ما يكفيك فقط دون الحاجة إلى "التخزين".





وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الوضع الاقتصادى فى مصر غير مقلق، وأن سياسة "التخزين" ستؤدى إلى شح الموارد الغذائية فى السوق.



