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لا داع للقلق.. اقتصادي: الاحتياط النقدي لمصر يكفي 9 أشهر.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:08 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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اسراء صبري
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الوعى المجتمعى وجهاز حماية المستهلك،  لهما دور كبير جدا فى مواجهة جشع التجار خلال الفترة القادمة.

وأشار كريم العمدة، أثناء حواره فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة"dmc"، إلى ضرورة إخبار الشرطة عن أي تاجر يحاول استغلال الوضع الحالى، لرفع اسعار السلع، لافتا الى دور الاعلام، خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق تكثيف حملات التوعية بضرورة الحصول على ما يكفيك فقط دون الحاجة إلى "التخزين".

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الوضع الاقتصادى فى مصر غير مقلق، وأن سياسة "التخزين" ستؤدى إلى شح  الموارد الغذائية فى السوق.

وأكد العمدة، علي أنه خلال الأيام القادمة سيحدث انخفاض البترول، سيؤدي إلى  انخفاض الأسعار فى مصر، مشيرا إلى أن الاحتياط النقدى فى مصر يكفى لمدة 9 أشهر.


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