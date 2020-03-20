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اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7٪

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:08 م
البطالة في تركيا
البطالة في تركيا
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وكالات
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7٪ بنهاية 2019، ارتفاعا من 11٪ قبل عام، وقال معهد الإحصاء التركي إن معدل البطالة زاد إلى 13.7٪ في الفترة بين نوفمبر  ويناير من 13.3٪ قبل شهر.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت إلى 70 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 مارس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.

وأضافت: ”عدد من الولايات على وجه التحديد، أكدت أن تسريح عاملين مرتبط بكوفيد-19، بينما سجلت ولايات عديدة زيادة في تسريح العاملين في القطاعات المرتبطة بالخدمات بشكل عام وفي قطاعات الضيافة وخدمات الطعام بشكل خاص، وكذلك في قطاع النقل والتخزين، سواء تم تحديد كوفيد-19 بشمل مباشر أم لا“.
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