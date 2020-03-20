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بين الناس

أهالى المنتزة بالإسكندرية يشكون من سوء حالة الشوارع

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أرسل القارئ أحمد منير شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي المقيم  بمنطقة الطابية فى المنتزه بالإسكندرية، من سوء خدمة الصرف الصحى وحاجة الشوارع لرصفها بالإضافة لتوفير أعمدة كهرباء لإنارة الطرق ليلا.

وقال أحمد منير في رسالته: "نحن أهالي منطقة الطابية منتزه ثان الإسكندرية نواجه بعض المشاكل بالمنطقة ونحتاج لتوفير الخدمات من الغاز والكهرباء لإنارة الشوارع.

وطالب أحمد منير المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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