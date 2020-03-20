أهالى كعابيش يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ كريم عمر شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق بفيصل.
قال كريم فوزي في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع كعابيش بفيصل من انتشار القمامة في بعض الشوارع، وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".
وطالب القارئ، المسئولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات وتوفير صناديق لتجميع القمامة بطول شارع كعابيش حفاظا على أرواح المواطنين.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.