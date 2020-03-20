أهالى كعابيش يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ كريم عمر شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق بفيصل.





قال كريم فوزي في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع كعابيش بفيصل من انتشار القمامة في بعض الشوارع، وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".





وطالب القارئ، المسئولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات وتوفير صناديق لتجميع القمامة بطول شارع كعابيش حفاظا على أرواح المواطنين.



