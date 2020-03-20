الليلة.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بنت القبايل

تعرض قناة "الحياة" الحلقة الأخيرة من مسلسل "بنت القبايل"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.





تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه في الصعيد.





المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه الفضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجريتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، رضوى الشريف، من تأليف الكاتب شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.