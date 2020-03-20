بسبب كورونا.. فض سوق القطط والكلاب بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، حملة مكبرة لفض سوق الحيوانات أسفل كوبري الزراعة بالمدينة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" .

ومن جانبه فقد أكد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن الشرقية، ومباحث مركز الزقازيق ورجال الإشغالات والإزالات وتم فض السوق ومصادرة المخالفات الموجودة بعدد من الأسواق الشعبية الموجودة أسفل كوبري "أبو عميرة".

ومن جانبه فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بمنع تنظيم وإقامة الحفلات والأفراح والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري.